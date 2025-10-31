Japan Exchange Group, gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Japan Exchange Group, hat sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 311,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 278,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at