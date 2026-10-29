Japan Exchange Group, öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Japan Exchange Group, hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 412,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Japan Exchange Group, 311,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at