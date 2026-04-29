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29.04.2026 06:31:29
Japan Exchange Group, präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Japan Exchange Group, hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,48 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,58 JPY erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 59,17 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Japan Exchange Group, 42,41 Milliarden JPY umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 76,81 JPY. Im letzten Jahr hatte Japan Exchange Group, einen Gewinn von 58,72 JPY je Aktie eingefahren.
Der Jahresumsatz wurde auf 199,05 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 164,17 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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