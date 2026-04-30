Japan Exchange Group,: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Japan Exchange Group, ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Japan Exchange Group, die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Japan Exchange Group, 0,090 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 377,1 Millionen USD – ein Plus von 35,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Japan Exchange Group, 278,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,510 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,32 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,08 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at