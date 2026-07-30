Japan Exchange Group,: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Japan Exchange Group, hat sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 USD, nach 0,110 USD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 413,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 301,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at