Japan Exchange Group,: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Japan Exchange Group, ließ sich am 29.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Japan Exchange Group, die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Japan Exchange Group, ein EPS von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 326,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Japan Exchange Group, 261,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at