Japan Exchange Group, stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Japan Exchange Group, äußerte sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 28,81 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 16,42 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 51,14 Prozent auf 65,89 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at