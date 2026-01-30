|
Japan Exchange Group, veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Japan Exchange Group, veröffentlichte am 29.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,87 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Japan Exchange Group, 14,09 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 50,36 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 39,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
