Japan Eyewear: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Japan Eyewear hat am 12.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 44,14 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 32,46 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,85 Milliarden JPY – ein Plus von 15,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Japan Eyewear 4,19 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at