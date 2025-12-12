Japan Eyewear: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Japan Eyewear äußerte sich am 11.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 37,65 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 31,10 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 4,49 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Japan Eyewear 3,80 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at