Japan Eyewear zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Japan Eyewear gab am 13.03.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 46,88 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 65,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,22 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 4,57 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 156,82 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 166,44 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Japan Eyewear 18,64 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,84 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 16,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at