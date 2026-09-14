Japan Eyewear zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Japan Eyewear hat am 11.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 48,53 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 39,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 5,40 Milliarden JPY gegenüber 4,75 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at