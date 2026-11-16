Japan Foundation Engineering: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Japan Foundation Engineering hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,79 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 24,17 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Japan Foundation Engineering 7,41 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at