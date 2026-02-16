Japan Foundation Engineering stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Japan Foundation Engineering gab am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 36,60 JPY gegenüber 37,18 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,66 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 8,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

