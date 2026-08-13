Japan Foundation Engineering zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Japan Foundation Engineering hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 35,54 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 15,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 6,81 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,62 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at