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18.05.2026 06:31:29
Japan Hospice: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Japan Hospice präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 9,43 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,59 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 3,82 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Japan Hospice 3,24 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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