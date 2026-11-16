Japan Hospice informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Japan Hospice hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 28,70 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 22,44 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Japan Hospice in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,11 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,67 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at