Japan Hospice: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Japan Hospice hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Japan Hospice hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 22,44 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 25,88 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,67 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at