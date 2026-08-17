Japan Hospice zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Japan Hospice gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,36 JPY gegenüber 7,20 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 3,79 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,46 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at