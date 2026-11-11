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11.11.2026 06:31:29
Japan informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Japan präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Japan hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10,28 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14,05 JPY je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Japan mit einem Umsatz von insgesamt 2,21 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12,39 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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