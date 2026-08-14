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14.08.2026 06:31:29
JAPAN INSULATION gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
JAPAN INSULATION hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 16,25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 28,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,45 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,10 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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