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15.05.2026 06:31:29
JAPAN INSULATION präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
JAPAN INSULATION hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 38,43 JPY gegenüber 36,23 JPY im Vorjahresquartal.
Mit einem Umsatz von 3,45 Milliarden JPY, gegenüber 3,53 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,08 Prozent präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 135,95 JPY, nach 89,86 JPY im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 17,76 Prozent auf 14,39 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 12,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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