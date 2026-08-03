Japan Investment Adviser informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Japan Investment Adviser hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 27,69 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 34,96 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Japan Investment Adviser im vergangenen Quartal 8,96 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Japan Investment Adviser 9,74 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at