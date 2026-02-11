Japan Investment Adviser öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Japan Investment Adviser lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 39,36 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 79,94 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Japan Investment Adviser in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,96 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,22 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 10,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 174,13 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 133,19 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Japan Investment Adviser mit einem Umsatz von insgesamt 38,74 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 31,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 24,44 Prozent gesteigert.

