Japan Investment Adviser: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Japan Investment Adviser hat am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 33,22 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -41,010 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 8,76 Milliarden JPY gegenüber 6,14 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at