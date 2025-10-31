Japan Lifeline gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Japan Lifeline hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 35,23 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Japan Lifeline ein EPS von 29,92 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,67 Milliarden JPY – ein Plus von 4,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Japan Lifeline 13,98 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at