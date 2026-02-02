Japan Lifeline gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Japan Lifeline hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 29,17 JPY gegenüber 37,50 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 15,12 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at