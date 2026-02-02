|
02.02.2026 06:31:29
Japan Lifeline gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Japan Lifeline hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 29,17 JPY gegenüber 37,50 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 15,12 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen rutschen ab
In Fernost geht es zum Start in den Februar deutlich nach unten.