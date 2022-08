Japan Lifeline veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Japan Lifeline ließ sich am 01.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Japan Lifeline die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 24,73 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 21,18 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,97 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 21,27 JPY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 12,75 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at