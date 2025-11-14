Japan Living Warranty legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Japan Living Warranty veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 21,50 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 32,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,53 Milliarden JPY gegenüber 1,47 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at