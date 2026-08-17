Japan Living Warranty präsentierte Quartalsergebnisse

Japan Living Warranty hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 59,06 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Japan Living Warranty -142,590 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,44 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,05 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 153,70 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten -56,950 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 7,68 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Japan Living Warranty 6,71 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at