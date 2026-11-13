Japan Living Warranty: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Japan Living Warranty hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27,78 JPY gegenüber 21,50 JPY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Japan Living Warranty mit einem Umsatz von insgesamt 1,66 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,27 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at