Japan Living Warranty stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Japan Living Warranty hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 33,74 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Japan Living Warranty noch ein Gewinn pro Aktie von 31,13 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,97 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Japan Living Warranty einen Umsatz von 1,68 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at