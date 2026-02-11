JAPAN LOGISTIC SYSTEMS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

JAPAN LOGISTIC SYSTEMS hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 127,58 JPY gegenüber 190,98 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 18,66 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,07 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at