JAPAN LOGISTIC SYSTEMS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

JAPAN LOGISTIC SYSTEMS hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 182,34 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 105,06 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,65 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 16,17 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at