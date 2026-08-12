JAPAN LOGISTIC SYSTEMS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

JAPAN LOGISTIC SYSTEMS präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 114,99 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 226,97 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,32 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at