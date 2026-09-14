Japan M&A Solution hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Japan M&A Solution lud am 11.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 13,21 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -28,030 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Japan M&A Solution im vergangenen Quartal 160,1 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 103,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Japan M&A Solution 78,6 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at