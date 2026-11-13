JAPAN MATERIAL hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

JAPAN MATERIAL hat am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 25,23 JPY, nach 21,01 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat JAPAN MATERIAL 14,95 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at