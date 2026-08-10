JAPAN MATERIAL präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JAPAN MATERIAL präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 32,23 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 20,78 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat JAPAN MATERIAL mit einem Umsatz von insgesamt 15,97 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 20,50 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at