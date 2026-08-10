|
10.08.2026 06:31:29
JAPAN MATERIAL präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
JAPAN MATERIAL präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 32,23 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 20,78 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat JAPAN MATERIAL mit einem Umsatz von insgesamt 15,97 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 20,50 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX kaum verändert -- Wall Street zunächst wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen tendieren seitwärts. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.