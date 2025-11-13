JAPAN MATERIAL stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

JAPAN MATERIAL hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 21,01 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 13,50 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,42 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 11,90 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at