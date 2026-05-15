15.05.2026 06:31:29

JAPAN MATERIAL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

JAPAN MATERIAL hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 34,02 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JAPAN MATERIAL ein EPS von 29,14 JPY je Aktie vermeldet.

JAPAN MATERIAL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,24 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 103,07 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 76,62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat JAPAN MATERIAL 57,98 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,06 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 52,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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