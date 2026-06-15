JAPAN MEAT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

JAPAN MEAT hat am 12.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 26,51 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JAPAN MEAT 28,87 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat JAPAN MEAT im vergangenen Quartal 48,39 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JAPAN MEAT 46,13 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at