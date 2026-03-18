JAPAN MEAT präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

JAPAN MEAT hat am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 38,52 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 41,75 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 53,50 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 48,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at