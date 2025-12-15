JAPAN MEAT stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

JAPAN MEAT hat am 12.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10,70 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 13,20 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,21 Prozent auf 47,69 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at