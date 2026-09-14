JAPAN MEAT stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JAPAN MEAT präsentierte am 11.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 21,58 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 42,21 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat JAPAN MEAT im vergangenen Quartal 48,96 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JAPAN MEAT 47,24 Milliarden JPY umsetzen können.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 97,31 JPY gegenüber 126,03 JPY im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat JAPAN MEAT in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 198,54 Milliarden JPY im Vergleich zu 186,21 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at