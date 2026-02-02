|
02.02.2026 06:31:29
Japan Medical Dynamic Marketing: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Japan Medical Dynamic Marketing hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 14,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,32 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 4,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
