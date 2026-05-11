Japan Medical Dynamic Marketing: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Japan Medical Dynamic Marketing hat am 08.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,91 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -50,930 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 5,99 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,66 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,99 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren -17,540 JPY je Aktie erzielt worden.

Japan Medical Dynamic Marketing hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 23,92 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 25,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at