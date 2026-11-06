Japan Medical Dynamic Marketing stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Japan Medical Dynamic Marketing hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -50,54 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Japan Medical Dynamic Marketing ein EPS von 0,150 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,17 Prozent auf 5,11 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,69 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at