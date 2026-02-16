Japan öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Japan hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,61 JPY gegenüber 13,28 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,13 Prozent auf 2,15 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at