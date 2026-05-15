Japan Oil Transportation: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Japan Oil Transportation veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Japan Oil Transportation hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 147,28 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 132,07 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Japan Oil Transportation in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,49 Milliarden JPY im Vergleich zu 10,19 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 456,76 JPY. Im Vorjahr hatte Japan Oil Transportation 381,86 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 38,54 Milliarden JPY, während im Vorjahr 37,09 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at