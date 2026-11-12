Japan Oil Transportation öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Japan Oil Transportation hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 28,85 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Japan Oil Transportation 46,52 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,26 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 9,13 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at